Erhürman: Mücadeleyi yükseltmek zorundayız

ÖZEL HABER

"Bugün Meclis'i ve sokağı izleyin' diyen Erhürman, 'bir çok bölgede Lefkoşa'ya gelişleri engellenen emekçilerin çırpınışını görün' dedi.

Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

" Biz dayatmalara karşı dur demek zorundayız. Bu bir demokrasi meselesidir. "Kıbıslı Türkler yönetemez" diyenlere karşı buradayız. Yasa Meclis'ten geçerse, bunu yargıya taşıyacağız. Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar. Bunu engelleyebiliriz. Yargı yolu açık ama mahkemeyi sürekli meşgul tutmak istemiyoruz. Mücadeleyi yükseltmek zorundayız. Yılmadan, usanmadan, bıkmadan buradayız. Kavga çıkarmaya niyetimiz yok ama akıl yolu göstereceğiz"

