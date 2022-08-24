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Erhürman: Mücadeleyi yükseltmek zorundayız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis önünde basına açıklamalarda bulundu. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:44
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Erhürman: Mücadeleyi yükseltmek zorundayız


ÖZEL HABER

"Bugün Meclis'i ve sokağı izleyin' diyen Erhürman, 'bir çok bölgede Lefkoşa'ya gelişleri engellenen emekçilerin çırpınışını görün' dedi. 

Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:
" Biz dayatmalara karşı dur demek zorundayız.  Bu bir demokrasi meselesidir. "Kıbıslı Türkler yönetemez" diyenlere karşı buradayız.  Yasa Meclis'ten geçerse, bunu yargıya taşıyacağız.  Ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışıyorlar.  Bunu engelleyebiliriz. Yargı yolu açık ama mahkemeyi sürekli meşgul tutmak istemiyoruz.  Mücadeleyi yükseltmek zorundayız. Yılmadan, usanmadan, bıkmadan buradayız.  Kavga çıkarmaya niyetimiz yok ama akıl yolu göstereceğiz"
 

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