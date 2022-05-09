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Erhürman: ‘Müdahale var, bangır bangır bağırıyor

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda sert konuştu.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:24
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Erhürman: ‘Müdahale var, bangır bangır bağırıyor

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CTP Milletvekili Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda sert konuştu.
Son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erhürman, şunları söyledi:
“Demokratik ve ekonomik fakirleşme nedeniyle çok zor günlerden geçiyoruz. Enflasyon yüzde 90’ları gördü, az önce Sayın Arıklı kürsüden tarihe geçecek şeyler söyledi. ‘11 ay hükümette kaldık, hiçbir icraat yapamadık’ dedi. Bunun sorumlusu olarak da UBP’yi gösterdi, sonra 59 gün daha hükümet ettik, onda da icraat yapamadık dedi.  O yüzden UBP’ye eylem planı sunduk dedi. Arıklı’ya sorarım. 11 ay UBP ile hükümette kaldın icraat yapamadın sorumlusu UBP, sonra 59 gün daha hükümette kaldın gene icraat ve yok ve gene UBP ile hükümet kurmak istersiniz? Peki, UBP’liler ya siz farkında mısınız Arıklı ne diyor? Ama biz şimdi neyi konuşuyoruz aciba UBP’de hangi isim belirlenecek? Arıklı’yı dinlerken inanamadım.”
‘Tatar, akıl ve ruh sağlığımızla oynuyor’
Erhürman, Tatar’ı Atun’un istifasını kabul etmemesi nedeniyle eleştirerek, ‘Sayın Tatar, akıl ve ruh sağlığımızla oynuyor’ dedi. 
‘Müdahale var, bangır bangır bağırıyor'
‘UBP’nin ‘müdahale yok’ demesini de eleştiren Erhürman, ‘müdahale yok diyorsunuz ama içinde bulunulan durum müdahale var diye bangır bangır bağırıyor’ dedi.

Son Güncelleme: 09.05.2022 13:28
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