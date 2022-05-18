Erhürman: Müdahalelerin mahsulü olan bu hükûmete biz hayır diyeceğiz

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis önüne vardıklarında basına açıklamalarda bulundu.

Erhürman’ın açıklamasından satır başları şöyle:

“ Erken seçimden beridir bu süreci yaşıyoruz. Ekonomik kriz, bir yandan öte yandan üretici bitti ama ülkede koltuk kavgaları yaşanıyor. Bu süreçlerin müdahaleler sonucu yaşandığı da itiraf ediliyor. Bizim bu müdahaleleri kabul etmemiz demokrasi açısından asla mümkün değildir. Bunu biz de halkta kabul etmiyoruz.”

“Bunlara dur deme zamanı geldi”

“Bunlara dur deme yeter artık deme zamanı geldi. Bugün sözde güven oylaması yapılacak. Müdahalelerin mahsulü olan bu hükûmete biz hayır değeceğiz. Bu hayır sadece muhalefette olduğumuz için değil, gayrı meşru ve müdahale mahsulü olduğu için veriyoruz.

“Sokak daha fazla Mecliste, Meclis daha fazla sokakta olacak”

“Hükûmete hayır, bu yönetim tarzına, halkın yoksullaşmasına, üretimden koparılmasına ayrıca da gençlerin ülkemizden göç etmesine hayır diyoruz. Bunu Mecliste de sokakta da söylüyoruz. Bugün ilk gün sokak daha fazla Mecliste, Meclis daha fazla sokakta olacak. Artık yeter. Demokrasiye kadar daha çok yürüyecek yolumuz var”