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Erhürman: “Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, AB tarafından KKTC’ye gönderilen koronavirüs aşılarının miktarının yüzde 6,3 civarında olduğunu ifade ederek, “Oysa hakkımız an az yüzde 20… Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!” dedi.

09 Mayıs 2021 Pazar 19:49
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Erhürman: “Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!”

Gündem Kıbrıs Sosyal medya

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği (AB) tarafından KKTC’ye gönderilen aşı miktarını eleştirdi.

Erhürman, ulaştıkları verilere göre AB’den Güney Kıbrıs’a verilen toplam aşı sayısının 482 bin 965 olduğunu ifade ederek, “Yarın gelecek olanlara birlikte bize ulaştırılan toplam aşı sayısı 30 bin 50 olacak. Yani yüzde 6,3 civarında. Oysa hakkımız en az yüzde 20” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!” diyerek, “Durmadan Sarayönü'ne konuşmak yerine yapılması gereken işler bunlar işte!” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 09.05.2021 20:03
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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