Erhürman: "Ne yaşanıyorsa hepsi gözümüzün önünde yaşanıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK’te bir kez daha gündeme gelen akaryakıt sıkıntısına değindi, “Ne yaşanıyorsa hepsi gözümüzün önünde yaşanıyor. Ve ne yaşanıyorsa, hepsi çok iyi bildiğimiz, çok yakından tanıdığımız bir ‘zihniyet’in eseri!” dedi.

“Kararı biz vereceğiz” diyen Erhürman, “Ve bu halk için mesele, yerel yönetimleri de, merkezi yönetimi de bu zihniyetten kurtarma meselesi… Mesele bu, kararı da biz vereceğiz...” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle: KIB-TEK'te bir kez daha akaryakıt gündemi... Uzun uzun anlatmaya hiç gerek yok artık... Ne yaşanıyorsa hepsi gözümüzün önünde yaşanıyor. Ve ne yaşanıyorsa, hepsi çok iyi bildiğimiz, çok yakından tanıdığımız bir "zihniyet"in eseri!

Ve bu halk için mesele, yerel yönetimleri de, merkezi yönetimi de bu zihniyetten kurtarma meselesi Mesele bu, kararı da biz vereceğiz...