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Erhürman: “Neden yeni bir statü olarak ‘koordinatörlük’ yaratılmak isteniyor?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından  açıklama yaptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:48
Erhürman: “Neden yeni bir statü olarak ‘koordinatörlük’ yaratılmak isteniyor?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından  açıklama yaparak İlahiyat Koleji konusu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Erhürman" KKTC mevzuatında “zümre başkanlığı” da var olduğuna göre, neden yeni bir statü olarak “koordinatörlük” yaratılmak isteniyor? O zaman da bu soru yanıtsız kalıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman'ın açıklaması....

İlahiyat Koleji ile ilgili "Mutabakat Zaptı"nın 8. maddesiyle ilgili tartışmalarda sayın bakan, “koordinatörler”in Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyeceğini söylüyor. Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyecekse bu neden Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan bir “mutabakat zaptı”nda düzenleniyor bunu anlamak mümkün değil. Sayın bakan ayrıca bu kişilerin “zümre başkanı” olarak görev yapacağını söylüyor. Zümre başkanlığı bizim mevzuatımızda var olan bir statü. Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nden gelmeyecekse, KKTC mevzuatında “zümre başkanlığı” da var olduğuna göre, neden yeni bir statü olarak “koordinatörlük” yaratılmak isteniyor? O zaman da bu soru yanıtsız kalıyor. Bu arada, bizim mevzuatımızda olmayan bir statü yani “koordinatörlük” bu “mutabakat zaptı” ile yaratıldığına göre, işlevinin zümre başkanı ile aynı olacağı söyleniyor olsa bile, yeni bir statü söz konusu olduğundan bu düzenleme bizim yasalarımızda değişiklik yapan bir düzenleme olarak görülüyor. O zaman da Anayasa’nın 90. maddesinin 4. fıkrasına göre bu metnin Meclis’e gelmesi gerekiyor.

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Son Güncelleme: 26.07.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberErhürman
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