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Erhürman: “Nihayetinde ülkeyi enkaza çevirdiniz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin  yalnızca sağlıkta değil ekonomide de kriz masası kurulması gerektiğini söyledi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 11:37
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Erhürman: “Nihayetinde ülkeyi enkaza çevirdiniz”
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hükümetin  yalnızca sağlıkta değil ekonomide de kriz masası kurulması gerektiğini söyledi.

Hükümete yaptıkları önerileri sıralayan Erhürman  hükümetin zamanında yaptıkları önerilere kulak tıkadığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımında Erhürman şu ifadeleri kullandı:

“Gerekirse kriz hükumeti kuralım. Faiz düşükken iç borçlanmaya gidin. Türk Lirası kullanıyoruz. Türkiye ile protokol görüşmelerinde Türk Lirası'nda düşüş olması durumunda ek desteği mutlaka gündeme getirin. Protokolün takvime uygun olarak uygulanmasını sağlayacak düzenlemeyi yapın... ve daha pek çok öneri...

Hepsini önerdik. Hem de önceden, zamanında önerdik. "Kriz yok" dediniz. "Merak etmeyin, halkın moralini bozmayın her şey yolunda" deyip durdunuz. Şimdi "pandemi tüm dünyayı sarstı. Dövizdeki yükselme karşısında yapacak bir şeyimiz yok" öyle mi?!! Yapacak bir şeyiniz yoksa göreve de talip olmayın. Sorumluluktan kaçamazsınız... Basiretsizlik, beceriksizlik, öngörüsüzlük, gailesizlik... Nihayetinde ülkeyi enkaza çevirdiniz!!!”

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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