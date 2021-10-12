Erhürman: ‘Nisaba destek’ lafının hükümet için kullanılmaya başlaması işin vahametini ortaya koyuyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘Perşembe günü hükümetin nisaba destek vermeyeceğini’ şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Erhürman, “Her şeyden önce normalde çoğunluk hükümette olduğundan, normal şartlarda muhalefet için kullanılan "nisaba destek" lafının "hükümet" için kullanılmaya başlaması işin vahametini ortaya koyuyor” dedi.

CTP lideri Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Dahası, Meclis personelinden bilgi alınırsa görülecek ki hükumet Perşembeye kadar Meclis'i açamazsa Perşembe günü önce yasama, o bittikten sonra denetim gündemi var. Yani Sn. Arıklı'nın söylediği doğruysa, "hükümet", yasama gündemi için de "nisaba destek" vermeyecek demektir.

Yok hükmündeki "hükümet"in son halleri!”