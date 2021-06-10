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Erhürman: Öğrenciler, aileler, öğretmenler perişan

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yüz yüze eğitime geçilmemesini eleştirdi.

10 Haziran 2021 Perşembe 09:07
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Erhürman: Öğrenciler, aileler, öğretmenler perişan

GÜNDEM KIBRIS - Sosyal Medya

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yüz yüze eğitime geçilmemesini eleştirdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Nisan ayında yüz yüzer eğitime başlanabilir tavsiyesini hatırlatarak, Eylül ayında okulların açılması için hala daha bir plan olmadığını söyleyerek, hükümeti ve Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi. 

Tufan Erhürman’ın açıklaması şu şekilde: 

Öğrencilerimiz aylardır yüz yüze eğitim yapamıyor. Üst Komite Nisan'da başlanabilir demiş olmasına karşın hükumet Sağlık Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı arasında koordinasyonu sağlayamıyor. Öğrenciler, aileler, öğretmenler perişan oluyor. Eylül ayında yüz yüze eğitime başlamak için gerekli plan hala ortada yok. Ama Eğitim Bakanlığı Çanakkale Kampı için 3,750 öğrenciye başvuru çağrısı yapıyor.
Yönettiğinizi iddia ederken yapmadıklarınız ve yaptıklarınız bunlar... #yönetmiyorsunuz #buhalkumurunuzdadeğil


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