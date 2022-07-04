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Erhürman: Okkalı zam var. Ama elektrik yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrikte yaşanan krize dikkat çekti, "Hukuka aykırılık var. İhalesiz akaryakıt alımı girişimi var. Yasa gücünde kararname yetmedi, Bakanlar Kurulu kararı var. Okkalı zam var. Ama elektrik yok" dedi.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 14:52
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Erhürman: Okkalı zam var. Ama elektrik yok
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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrikte yaşanan krize dikkat çekti, "Hukuka aykırılık var. İhalesiz akaryakıt alımı girişimi var. Yasa gücünde kararname yetmedi, Bakanlar Kurulu kararı var. Okkalı zam var. Ama elektrik yok" dedi.
Sosyal medya paylaşımında hükümeti eleştiren Erhürman şunları ifade etti:

Çünkü gaile bu ülke, bu halk değil. Gaile yönetmek değil. Gaile Kıbrıs Türk halkının elinde ne kaldıysa onu da batırmak, bunu da yönetemediniz deyip elden çıkarmak. Bu halkın öz güvenini, öz saygısını tahrip etmek. Ve hala öyle olmadığını sanıyorsunuz ama bilin ki bu halkın her bir bireyi bunun fena halde farkında!

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