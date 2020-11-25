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Erhürman: “Olumlu, birlikte çalışabilecek bir ortam olduğunu gördük…”

CTP- DP Görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü, toplantı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Heyeti’ne teşekkür etti.

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:59
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Erhürman: “Olumlu, birlikte çalışabilecek bir ortam olduğunu gördük…”

CTP- DP Görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü, toplantı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve DP Heyeti’ne teşekkür etti, diğer partilerle olduğu gibi ‘erken seçim hükümeti’ ve sonbaharda erken seçim düşüncesinin paylaşıldığını belirtti.

Bir yıl içinde muhakkak yapılması gereken ilkelerle ilgili de fikir ayrılıkları olmadığının görüldüğünü kaydeden Erhürman, olumlu, birlikte çalışılabilecek bir ortam olduğunun da görüldüğünü ifade etti.

Ataoğlu: “CTP’nin ilkeleri memleketin hayrına…”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Erhürman’ın ortaya koyduğu ilkelerin ‘memleketin hayrına’ ilkeler olduğunu ifade etti, her ne koşulda olursa olsun DP olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti. 

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