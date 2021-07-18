Erhürman: On yıllardır aynı dil, aynı üslup

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın sarf ettiği sözlere Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan tepki geldi. Erhürman, “Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin… Biz, içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz” vurgusunu yaptı

Erhürman: gerginlikten, çatışmadan medet umma hali

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini gösteren Erhürman, Tatar’ın on yıllardır kullanılan aynı dili ve üslubu kullandığına işaret etti. CTP’nin diyaloga açık olmaya devam edeceğini belirttiğini kaydeden Erhürman, CTP’nin üzerine düşen görevi yapacağını da vurguladı. Erhürman, “Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin… Biz, içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz” dedi.

İşte CTP liderinin paylaşımı:

Tatar, Türkiye medyasında yer alan bir açıklamasında, “CTP’nin kararı ile ilgili olarak, “ihanet”, “hainlerin yeri Rum meclisi”, “Rum tarafı ile işbirliği içinde olma” gibi ifadeler kullanmış yine…

On yıllardır aynı dil, aynı üslup… On yıllardır devam eden, düşmanlaştırmadan, gerginlikten, çatışmadan medet umma hali… CTP, yaptığı açıklamada, kararının gerekçelerini, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin görüşlerinden farklı olan görüşlerini ortaya koydu, diyaloga açık olmaya devam edeceğini ve bunun için üstüne düşeni yapacağını da söyledi.

Siz çatışmadan, gerginlikten medet ummaya devam edin… Biz, içeride de, dışarıda da yalnızca diyalog ve barış demeye devam edeceğiz…