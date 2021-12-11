Künye
Kıbrıs 18
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Erhürman: “Önceliğimiz ekonomi artık sokaklardayız”

11 Aralık 2021 Cumartesi 16:18
0 Okunma
Erhürman: “Önceliğimiz ekonomi artık sokaklardayız”
banner108

CTP Milletvekili aday seçiminde Gündem Kıbrıs ve Ses Kıbrıs ortak yayınında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,  “Bu dönemde Kıbrıs konusu değil, daha ağırlıklı olarak ekonomi gündemimizde olacak. Programlarımızı ona göre hazırladık. Mutfakta yangın var. Halkın cebinde yangın var. Öncelik bu yangını söndürmek olacak. Birçok adayımız zaten görüleceği gibi ekonomi üzerinde uzmandır.  Parti içerisinde 12 komitede oluşturduk. Öncelikli gündemimiz yangın yeri olan ülkeyi yeniden normalize etmektir. Artık yollarda ve sokaklardayız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikri Toros’tan anket yorumu
Fikri Toros’tan anket yorumu
UBP’de 4 bin 971 üye oy kullandı!
UBP’de 4 bin 971 üye oy kullandı!
Erhürman: CTP Hükümetinin Büyük Ortağı Kıbrıs Türk Halkı Olacaktır
Erhürman: CTP Hükümetinin Büyük Ortağı Kıbrıs Türk Halkı Olacaktır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim