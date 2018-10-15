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Erhürman: “Önemli olan isim değil, siyasi eşitlik!”

Başbakan Tufan Erhürman Rum Lider Anastasiadis'in açıklamalarını yorumladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:15
Erhürman: “Önemli olan isim değil, siyasi eşitlik!”

Erhürman “siyasi eşitlik olmaksızın çözüme ulaşmanın imkansız olduğunu Sayın Anastasiadis hem anlamak hem de cesaret gösterip toplumuna anlatmak zorunda” dedi

Başbakan’ın açıklamaları şöyle

"Daha az oy çokluğuna sahip toplum, oy çoğunluğu olan toplumla kendini eşitlemek ve kararlarını belirlemek istiyor" demiş Sayın Anastasiadis.

Bunca yıllık müzakere sürecinden sonra siyasi eşitliği hala böyle yorumlamak anlaşılır gibi değil. Merkezi yanı veya kanatları güçlü bir federasyon fark etmez, siyasi eşitlik olmaksızın çözüme ulaşmanın imkansız olduğunu Sayın Anastasiadis hem anlamak hem de cesaret gösterip toplumuna anlatmak zorunda."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Tufan ErhürmanAnastasiadisSiyasi EşitlikHaberGündemKıbrıs
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Girne 2018-10-15 16:47:17

Yaw he he

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