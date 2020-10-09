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ERHÜRMAN : “ONLAR AYRIŞTIRDI, BİZ BÜTÜNLEŞTİRDİK”

Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, anketlere ve sahaya bakıldığında ikinci turda olduğunun çok rahat görüldüğünü söyledi. Erhürman, “İkinci tura benimle kalmaktan çekiniyorlar, çünkü kendileri ayrıştırdı, biz bütünleştirdik” dedi.

09 Ekim 2020 Cuma 17:13
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ERHÜRMAN : “ONLAR AYRIŞTIRDI, BİZ BÜTÜNLEŞTİRDİK”

Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, anketlere ve sahaya bakıldığında ikinci turda olduğunun çok rahat görüldüğünü söyledi. Erhürman, “İkinci tura benimle kalmaktan çekiniyorlar, çünkü kendileri ayrıştırdı, biz bütünleştirdik” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP lideri Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV’de katıldığı televizyon programında Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın sorularını yanıtladı. 

11 Ekim’deki ilk turla ilgili bir soruyu yanıtlarken anketlerin de sahanın da çok net göründüğünü ifade eden Erhürman, “Veriler ikinci tura kalacağımızı gösteriyor. Zaten ikinci turda herkesin de söylediği gibi, halkımızı bütünleştirdiğimiz için sonuç bellidir” dedi. 

“Seçmen neden Tufan Erhürman’ı tercih etsin” şeklindeki soruya yanıt verirken seçime değil, seçim sonrasında sorunların üstesinden gelmeye odaklandığını ve bir vizyon ortaya koyduğunu kaydeden Erhürman, “Tufan Erhürman, bu seçimin başından beri, önümüzdeki beş yılda yapacağını anlatıyor. 

Hiçbir şekilde herhangi bir tarafla kavgaya girmek ve bunun üzerinden seçimde parsa toplamak peşinde hiç olmadı. Tam tersine toplumu bütünleştirmeye çalıştı. Sorunları yaratanlar, sorunları çözemez. Bunun için Tufan Erhürman” dedi.

“ONLAR AYRIŞTIRDI, BİZ BÜTÜNLEŞTİRDİK”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turun ‘bütünleştirici’ bir tur olduğunu ve sadece belirli bir kesimden oy alan bir ismin seçilemeyeceğini kaydeden Erhürman, “Toplumun geniş kesimlerine seslenen bir insanın seçimidir ikinci tur. O yüzden son dönemde netleşti, Tufan Erhürman ile ikinci tura kalmayı tercih etmeyenler grubu var karşımızda. Çünkü kendileri ayrıştırdı, biz bütünleştirdik” dedi.

“MARAŞ’TA ATTIĞINIZ TAŞ ÜRKÜTTÜĞÜNÜZ KUŞA DEĞDİ Mİ?

Bir soru üzerine Maraş’ta yaşananların Kıbrıs müzakerelerinde tahribat yaratacağını ve 19 Ekim sonrası bunun Kıbrıs Türk tarafına sorun yaratacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, “Attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değdi mi? Neyi değiştirdiniz?” diye sordu.

“SIĞINILACAK TEK LİMAN HALKIN İRADESİDİR”

Seçim öncesi yapılan müdahalelere değinirken ‘sığınacakları tek limanın Kıbrıs Türk halkının iradesi olduğunu’ yineleyen Erhürman “Halkımız olanları görüyor, izliyor ve ne yapacağını çok iyi biliyor. Hep söyledim: İrade buradadır, Lefkoşa’dadır. Bizim sığınacak tek limanımız vardır. O da halkın iradesidir. Doğrusu budur” dedi.

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