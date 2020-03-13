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Erhürman: Önlemlerin artırılması gerektiği açık

KKTC'de koronavirüs vakası sayısının 5’e yükselmesinin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaptı.

13 Mart 2020 Cuma 10:15
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Erhürman: Önlemlerin artırılması gerektiği açık

KKTC'de koronavirüs vakası sayısının 5’e yükselmesinin ardından  CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaptı.

Erhürman sosyal medya sayafsından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizdeki vaka sayısının beşe çıktığı haberi geldi. Bu noktadan sonra önlemlerin artırılması gerektiği açık. Önlemlerle birlikte ekonomide daralma ve mali sorunlar yaşamamız kaçınılmaz. Ancak uzmanların gerekli olduğunu söylediği önlemlerden ekonomik/mali sebeplerle kaçınma lüksümüz yok. Bir yandan uzmanların sağlık açısından gerekli olduğunu ortaya koyduğu tüm önlemleri alırken, diğer yandan da sektörlerin yaşadığı/yaşayacağı sıkıntıları mümkün olduğunca azaltacak ve özel sektörde işten durdurmalar olması halinde işçilerimizi çaresiz bırakmayacak bir paket üzerinde çalışmak durumundayız. Her iki konuda da her türlü siyasi ayrışmayı bir yana bırakarak dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz."

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKKTC Koronavirüs
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KORUMARTIK 2020-03-13 10:42:06

Vay be... Gearbox tamamda koronada arıza çıktı. Tam bir ekonomist. iyikide söyledin
mali krizi

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