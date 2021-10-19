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Erhürman : Oyun içinde oyun oynanıyor

CTP genel Başkanı Tufan Erhurman hükumete ateş püskürdü. Cumhuriyet Meclisinde danışma kurulu toplantısına erken seçim tarihi getirmeyen UBP- YDP-DP istifa hükumetini sosyal medya hesabından eleştiri yağmuruna tutan Erhürman, CTP sizin koltuk değneğiniz olmayacak dedi...

19 Ekim 2021 Salı 13:08
88 Okunma
Erhürman : Oyun içinde oyun oynanıyor
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"Oyun içinde oyun oynanıyor. Hükumet bugünkü Danışma toplantısına da erken seçim tarihi getirmedi. Oysa her üç parti adına basına yapılan açıklamalarda 26 Aralık tarihi telaffuz edilmişti. Belli ki basına söylenenler de başka hesaplarla söyleniyor. Karşımızda ciddiye alınacak bir muhatap yok.
Daha önce Meclis başkanı seçilemediğinde Meclis kürsüsünden muhalefete erken seçim tarihini belirleyin çağrısı yapılmıştı Sn. Saner tarafından. Nisan diye belirledik ama kulaklarının üstüne yattılar. Meclis kapanmadan önce Ocak önerisi getirdiler vazgeçtiler. Yine aynı tarihlerde Şubat önerisi getirdiler ondan da vazgeçtiler.
Geçen hafta 6 Şubat dediler onu da seçim yasaklarının yürürlüğe girmemesi şartına bağladılar. Muhalefet kabule etmedi. Nasıl bir tutarsızlıktır ki iki gün sonra istifa ederek zaten kurulduğu günden beri yok hükmünde olan "hükumet"i, yalnızca acil ve günlük işleri yapmaya yetkili işgüder hükumet konumuna, yani seçim yasaklarından da ağır koşullar altına soktular.
Bu arada Haziran ayında gündemde olan, çiftçilerimizin kuraklık tazminatlarıyla ilgili bütçeyi hükumet içindeki pazarlıklardan dolayı nisap sorununa takılarak Genel Kurul gündemine getiremediler. Bütün yazı da Ağustos böceği gibi, sanki ülkede hiçbir sorun yokmuşçasına hayaller kurarak ve "şarkılar söyleyerek" geçirdikten sonra şimdi bu bütçenin sorumluluğunu muhalefete yükleme çabasına girdiler. 
Bu hükumet kendini herkesi enayi yerine koyacak kadar akıllı sanmaktan bir an önce vazgeçmek zorundadır. İktidara mensup iki küçük ortak seçim tarihi belirlensin diyor. Ama büyük ortak hayır diyor. Hayır demekle yetinmeyip, hükumetteyken geçiremediği bütçeyi hükumetten düştükten sonra geçirme "başarısı" sergilemek topu muhalefete atmaya kalkıyor. Seçim tarihini getirin bütçeyi de geçirelim. Yok seçim tarihi getirmeyecek ve sorumluluk muhalefettedir demeye devam edecekseniz, girip, hükumet koltuklarına oturup da size koltuk değneği olmamızı beklemeyin. Madem ki sorumluluk muhalefette siz Meclis'e gereksiz yere girmeyin. O zaman biz girip bütçeyi geçiririz. 
Bu kadar oyun, bu kadar ciddiyetsizlik yeter. CTP sizin oyunlarınızın koltuk değneği değildir, olmayacak!!!"

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