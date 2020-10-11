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ERHÜRMAN OYUNU KULLANDI

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, oyunu kullandı.

11 Ekim 2020 Pazar 11:31
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ERHÜRMAN OYUNU KULLANDI

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, oyunu kullandı.

Gönyeli İlkokulu’nda eşi Nilden Bektaş Erhürman'la birlikte oy kullanan Erhürman, basına kısa açıklamada bulundu.

Erhürman, çok zor bir seçim döneminin geride bırakıldığını, pandemi koşullarında seçim sürecinin kolay olmadığını belirterek, bugün seçilecek Cumhurbaşkanı’nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Pandemi koşullarında gelip oy kullanmanın bazı vatandaşlar için zor olabileceğini dile getiren Erhürman, vatandaşları bir kez daha sandığa davet etti ve Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyması gereken bir seçim olduğunu vurguladı. Erhürman, halkın da heyecanla oylarını kullanacağından emin olduğunu söyledi.

CTP adayı Erhürman, seçimin tüm halka hayırlı olmasını diledi.

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