Erhürman: "Özgürgün isterse bir kahvemizi içebilir o kadar"

DP Genel Merkezi’nde 4’lü bir koalisyon hükümeti kurulması için bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın mensuplarının soruları üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP ile bir koalisyon hükümetinde yer almama konusunda kararlarını anımsattı ve bu kararlarının devam ettiğini söyledi. Erhürman, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün kendilerini ziyaret etmek istemesi halinde kendileri ile görüşebileceklerini de ekledi ama koalisyona yeşil ışık yakmadı.

Erhürman şöyle konuştu; UBP ile Koalsiyon hükümeti kurmama konusunda bir anlayışımız var. bu değişmedi. Ama bu arada bizi ziyaret etmek istemeleri halinde kendileri ile görüşürüz. Özgürgün isterse gelip kahvemizi içebilir. Sohbet edebiliriz"