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Erhürman: "Özgürgün isterse bir kahvemizi içebilir o kadar"

Parti liderleri 4’lü koalisyon görüşmeleri için Demokrat Parti Genel Merkezi’nde 5. kez bir araya geldi...

24 Ocak 2018 Çarşamba 14:14
Erhürman: "Özgürgün isterse bir kahvemizi içebilir o kadar"
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DP Genel Merkezi’nde 4’lü bir koalisyon hükümeti kurulması için bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın mensuplarının soruları üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP ile bir koalisyon hükümetinde yer almama konusunda kararlarını anımsattı ve bu kararlarının devam ettiğini söyledi. Erhürman, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün kendilerini ziyaret etmek istemesi halinde kendileri ile görüşebileceklerini de ekledi ama koalisyona yeşil ışık yakmadı.

Erhürman şöyle konuştu; UBP ile Koalsiyon hükümeti kurmama konusunda bir anlayışımız var. bu değişmedi. Ama bu arada bizi ziyaret etmek istemeleri halinde kendileri ile görüşürüz. Özgürgün isterse gelip kahvemizi içebilir. Sohbet edebiliriz"

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Son Güncelleme: 24.01.2018 14:49
Yorumlar
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iskele gençlik 2018-01-24 14:20:01

SN BAŞKAN SİZİ TEBRİK EDERİM NEZAKET ÖRNEĞİ OLSADA KÜLTÜRÜMÜZ GEREĞİ BİR KAHVE İKRAM ETMEK GÜZEL BİR TEKLİF BİR KIBRISLI OLARAK MUTLU OLDUM

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ahmet köse 2018-01-24 14:28:44

Madem hükümet kurmayacaksınız niye vekilliğe talip oluyorsunuz.Halka hizmet Hükümette İcraat ile olur.4 parti ile yürümeyeceğini sizde bilirsiniz ama inadınız yüzünden olan halka olacak.

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Vatandaş 2018-01-24 16:05:40 @ahmet köse

yani UBP ile koalisyon olursa halka hizmet olabilir, başka türlü koalisyonlar halka hizmet olmuyor, vay guzzum vay, anlayışa bak

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