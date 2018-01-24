Erhürman: "Özgürgün isterse bir kahvemizi içebilir o kadar"

DP Genel Merkezi’nde 4’lü bir koalisyon hükümeti kurulması için bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın mensuplarının soruları üzerine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP ile bir koalisyon hükümetinde yer almama konusunda kararlarını anımsattı ve bu kararlarının devam ettiğini söyledi. Erhürman, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün kendilerini ziyaret etmek istemesi halinde kendileri ile görüşebileceklerini de ekledi ama koalisyona yeşil ışık yakmadı.
Erhürman şöyle konuştu; UBP ile Koalsiyon hükümeti kurmama konusunda bir anlayışımız var. bu değişmedi. Ama bu arada bizi ziyaret etmek istemeleri halinde kendileri ile görüşürüz. Özgürgün isterse gelip kahvemizi içebilir. Sohbet edebiliriz"
SN BAŞKAN SİZİ TEBRİK EDERİM NEZAKET ÖRNEĞİ OLSADA KÜLTÜRÜMÜZ GEREĞİ BİR KAHVE İKRAM ETMEK GÜZEL BİR TEKLİF BİR KIBRISLI OLARAK MUTLU OLDUM
Madem hükümet kurmayacaksınız niye vekilliğe talip oluyorsunuz.Halka hizmet Hükümette İcraat ile olur.4 parti ile yürümeyeceğini sizde bilirsiniz ama inadınız yüzünden olan halka olacak.
yani UBP ile koalisyon olursa halka hizmet olabilir, başka türlü koalisyonlar halka hizmet olmuyor, vay guzzum vay, anlayışa bakBeğen (1) Beğenmedim! (0)