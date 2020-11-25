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Erhürman, Partilere Sunduğu İlkeleri Açıkladı

25 Kasım 2020 Çarşamba 16:51
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Erhürman, Partilere Sunduğu İlkeleri Açıkladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partilere sunduğu 7 ilkeyi açıkladı.

1. Sağlık alanında acilen bir kriz masası kurulması

2. Ekonomide kriz masası kurulması

3. Seçim yasasındaki gerekli değişiklikleri yapsın

4. Kamuya her türlü istihdam için koşulların yasayla düzenlenmesi

5. Kamu reformu için bir adım atalım müdürlük mevkinin 3lu kararname ile atanmasını kaldırmak

6. Vatandaşlık ve beyaz kimlikle ilgili çalışmaları bitirelim

7. Hükümet kurulduktan sonra 1 hafta içindeki ülkedeki mali tablonun şeffaf bir şekilde açıklanması

HABER KIBRIS

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