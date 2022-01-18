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Erhürman: Pazartesi Günü İtibarıyla Hükümeti CTP Kuracak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP zihniyetinin krizin üzerine kriz yarattığına dikkat çekti ve Pazartesi günü itibarıyla hükümeti CTP’nin kuracağına vurgu yaptı.

18 Ocak 2022 Salı 11:43
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Erhürman: Pazartesi Günü İtibarıyla Hükümeti CTP Kuracak
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Ercan Havaalanı’nın Türkiye iç hatlarına bağlanacağı iddialarını da yanıtlayan Tufan Erhürman, söz konusu durumu ‘ciddiyetsizlik’ olarak niteledi. UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun durmadan sürpriz yumurtalar ortaya çıkarttığını vurgulayan CTP Lideri Tufan Erhürman, “UBP 3 senedir hükümette değil mi? Bu kadar zaman bu konuyu neden konuşmadılar da seçime 3 gün kala konuşuyorlar?” diye sordu. Zirve Kıbrıs’ta Bala Kayadelen’in sorularını yanıtlayan Erhürman, 23 Ocak’ta hükümeti CTP’nin kuracağını belirtti. 

ERHÜRMAN: YARATTIKLARI SORUNLARI MI ÇÖZECEKLER? 
Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemde yaşananlara çok ciddi bir tepki olduğunu söyleyerek, son günlerde bile bu hükümetin yönetmeme halinin sorunlarını yaşadığımızı vurguladı. En son ne zaman bu kadar elektrik kesintisi yaşandığını hatırlamadığını söyleyen Erhürman, KIB-TEK’e hangi yatırım yapıldıysa, hepsinin CTP döneminde yapıldığını hatırlattı. UBP’nin KIB-TEK’e hiçbir yatırım yapmadığının altını çizen Erhürman, “Biz seçilirsek elektrik sorununu çözeceğiz mi diyecekler? Yarattıkları sorunu mu çözecekler?” diye sordu. Belediyelerin de çok zor durumda olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu sorunları yaratan, hesapsız, kitapsız davranan, ülke bu krizler içindeyken kurultay gailesini çeken sorunları çözmeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. ‘23 Ocak’ta bu yarattığım sorunları ben çözeceğim’ mi diyorlar bize?” diye sordu. 

“AB İLE BÜTÜN İLİŞKİLERİ KOPARTTILAR”
Memleketin enkaza çevrildiğinin altını çizen Erhürman, bu dönemde AB ile bütün ilişkilerin koparıldığına da vurgu yaptı. Şu an hükümette olanların, AB’den gelen katkıları istemediğini dile getiren Erhürman, bu ülkenin dışarıdan gelen her katkıya ihtiyacı olduğunu belirtti.
Erhürman, bu zihniyetin, halkı yoksullaştırdığını ifade ederken, “Bu zihniyet, hakkımız olan dış kaynakları elde etmemizi engelliyor. Bu zihniyetin derdi bir şey olmaktır, bir şey yapmak değil” dedi. 

“FAİZ BEY DURMADAN SÜRPRİZ YUMURTALAR ORTAYA ÇIKARIYOR” 
Ercan Havaalanı’nın TC iç hatlara bağlanacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Erhürman, “UBP 3 senedir hükümette değil mi? Bu kadar zaman bu konuyu neden konuşmadılar da seçime 3 gün kala konuşuyorlar? Başbakan Ankara’ya gitti, görüşmeden sonra ortak açıklama yapılmadı. Sadece fotoğraflar yayınlandı, ortak bir açıklama yapılmadı. Faiz Bey durmadan sürpriz yumurtalar ortaya çıkarıyor. Neden seçime ramak kala bu konuları konuştuğunu iddia ediyor? ‘İki egemen devlet’ konuşuyorsunuz, bu iddialarınız söylediğinizle uyumlu bir statü mü?” diye sordu. Tufan Erhürman, söz konusu iddiaların ne diplomasi açısından ne Kıbrıs sorunu açısından ne yürüttükleri tezleri açısından ne de ekonomi açısından hiçbir şey ifade etmediğini vurguladı. Erhürman, bu durumu ciddiyetsizlik olarak niteledi. 

“PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARIYLA CTP HÜKÜMETİ KURACAK” 
Memleket yönetmenin bir ciddiyet istediğine dikkat çeken Erhürman, ihtiyat sandığındaki paraların döviz karşısında eridiğini belirtti. Erhürman, söz konusu zihniyetin, memleketin gerçek dertleri konusunda söyleyecek sözü olmadığını kaydetti. İçinde bulunduğumuz koşullarda gençlerin göç planı yaptığını belirten Erhürman, “13-14 yaşındaki gençler kendi aralarında dolar kuruna bakmaya başladı. Okulu bitirince şuraya göç edeceğim demeye başladı” dedi. Gençleri girişimciliğe yöneltmenin öneminin altını çizen Erhürman, “Pazartesi günü itibariyle CTP hükümeti kuracak. Büyük ortağı da Kıbrıs Türk halkı olacak. Öyle bir krizin ortasına bizi düşürdüler ki, dakika bir, bütün emek örgütleriyle bir araya gelmemiz lazım. Gerçekten de yönetirken kurumsal yapı ve örgütlerle beraber hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Son Güncelleme: 18.01.2022 12:44
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan Erhürman
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