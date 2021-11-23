Künye
Kıbrıs 17
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı
Paketçi hastanelik oldu!
Paketçi hastanelik oldu!
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
banner107

Erhürman: Pembe rüyalardan uyanma zamanı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, dövizin önlenemeyen artışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2021 Salı 11:31
80 Okunma
Erhürman: Pembe rüyalardan uyanma zamanı
banner108

Erhürman, hükümete seslenerek "Hükumet önce işin ciddiyetinin farkına varsın, ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuzu fark etsin" dedi.

İşte Erhürman'ın açıklamaları:

Dolar 12'yi, sterlin 16'yı geçti. Euro 13.74. Bütçe görüşmelerindeki pek çok rakam hızla anlam kaybediyor. Pek çok insanın döviz cinsinden borçlu olduğu, ithalata bağımlı ekonomimiz çok ciddi bir krizde. 
Singapur'u, Tayvan'ı falan bir yana bırakma, pembe rüyalardan uyanma zamanı. Hükumet önce işin ciddiyetinin farkına varsın, ciddi bir krizle karşı karşıya olduğumuzu fark etsin. CTP olarak halkımız için her türlü çalışmaya hazırız!!

Son Güncelleme: 23.11.2021 12:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP’de adaylığın bedeli 50 bin TL
UBP’de adaylığın bedeli 50 bin TL
Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan Hükümete Pahalılığın Önüne Geçme Önerisi
Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan Hükümete Pahalılığın Önüne Geçme Önerisi
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim