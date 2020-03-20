Erhürman: “Pile için derhal çözüm üretmeliyiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz süreçte tüm ülkenin sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, Pile gibi özel bölgelerde yaşam süren vatandaşların ise çok daha zorlu koşullarda olduklarına dikkat çekti. Erhürman, Pile’nin sorunları için çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Ülkenin her yerinde yurttaşlarımızın sıkıntıları var ama bazı bölgelerde sıkıntılar özel durum gereği daha fazla. Pile'de yaşayan yurttaşlarımıza sağlık hizmetlerinin ulaştırılması, günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve bankalarla iletişimlerinin kurulabilmesi için özel düzenlemelere ihtiyaç var. Evet, her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz ve bu kolay değil. Ama Pile'nin özel durumundan kaynaklanan bu sorunlar için de derhal çözüm üretmeliyiz.”