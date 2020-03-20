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Erhürman: “Pile için derhal çözüm üretmeliyiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Pile’nin sorunları için çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi

20 Mart 2020 Cuma 12:32
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Erhürman: “Pile için derhal çözüm üretmeliyiz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz süreçte tüm ülkenin sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, Pile gibi özel bölgelerde yaşam süren vatandaşların ise çok daha zorlu koşullarda olduklarına dikkat çekti. Erhürman, Pile’nin sorunları için çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Ülkenin her yerinde yurttaşlarımızın sıkıntıları var ama bazı bölgelerde sıkıntılar özel durum gereği daha fazla. Pile'de yaşayan yurttaşlarımıza sağlık hizmetlerinin ulaştırılması, günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve bankalarla iletişimlerinin kurulabilmesi için özel düzenlemelere ihtiyaç var. Evet, her tarafa ulaşmaya çalışıyoruz ve bu kolay değil. Ama Pile'nin özel durumundan kaynaklanan bu sorunlar için de derhal çözüm üretmeliyiz.”

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanPile
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Vatandaş 2020-03-20 13:23:18

Bak büyüklerin icraat yapio konuşuyor sen sus tufan erhürman baştayken millet seni gördü bir icraat halt yapamadın kaos içinde bırakıp gaçan şimdide icraattan bahseden boş lafla icraat olmaz Ersin Tatar Başbakan sağolsun varolsun halkı için var adam gibi adam maşAllah

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