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Erhürman: Piyasaya ciddi miktarda sıcak para akacak

05 Ekim 2018 Cuma 10:12
Erhürman: Piyasaya ciddi miktarda sıcak para akacak

Başbakan Tufan Erhürman, Basın Odası’nda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2018 bütçesi hazırlanırken yıllık enflasyonun yüzde 10 civarında öngörüldüğünü ancak gerçekleşecek olanın yüzde 40.5 düzeyinde beklendiğini ifade eden Erhürman, bunun 2019 Ocak ayında bütçede Hayat pahalılığı açısından çok ciddi bir artış anlamına geldiğini, bu nedenle 2019’un zor bir yıl olacağını söylediğine dikkat çekti.

Erhürman, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması konusunda çalışmaların devam ettiğini, şimdiden birşey söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Başbakan, “Piyasada dolaşan 3 milyar TL’nin 7 ayda alım gücünden kaybettiği miktar 597 milyon TL’dir. Sadece dövizin yükselmesinden” dedi.

Krize karşı yapılabilecekleri Türkiye’yi de takip ederek yaptıklarını ifade eden Başbakan Erhürman, “ama tabii ki bunları yaptığımız zaman piyasada ortaya çıkan sıkıntı veya maliyede ortaya çıkan sıkıntı ortadan kalkacak diye bir iddiamız olmadı” dedi.

Maliyenin 2018 bütçesi açısından çok ciddi bir sıkıntı görülmediğini, esas sıkıntının bunun 2019’a yansıması olacağını belirten Erhürman, Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle Türkiye’den bütçeye gelen birçok kalemin yerel bütçeden karşılandığını, bunun da bir açık yarattığını kaydetti.

Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti altyapı yatırımlarına bir miktar ayırıyor. O paranın bir kısmı bloke edilmiş, bloke edilmiş paranın bir kısmı kullanılmış. Bloke edilenle harcanan miktar arasındaki farkın kapanabilmesi için o imza yetkisi olan makamın belirlenmiş olması gerekiyor. 464 milyon lira sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin buraya altyapı için ayırdığı para. Bunun 160 milyonu bloke edilmiştir. 160 milyonun 50 milyonu harcandı. 110 milyon blokedir. Bu para imza yetkisi belli olduğunda piyasa akacak. Geri kalan miktar ise ihaleleri gerçekleştirememiz olmamızla ilgilidir. Aynı şekilde reel sektör için de 2018’de ayrılmış olan ama henüz gerçekleşmeyen raklam var. Reform destek ödeneğinde 660 milyon var. Yani bir sürü sıcak para var.” dedi.

Başbakan Erhürman, bir hafta içinde imzacı makamın belirleneceğine olan inancını dile getirdi ve bu paranın piyasaya düşerek hareket getireceğini, 2019’a da bunun etkilerinin yansıyacağını kaydetti.

TC-KKTC 2019-2021 protokolünün de hazırlığının sürdüğünü ifade eden Erhürman, KKTC ayağında sürdürülen çalışmaların Cuma günü itibariyle kendisine sunulacağını belirtti.

Başbakan, Aralık ayı başına doğru konunun netleşeceğini söyledi.

2019 bütçesindeki olası açığın hesaplandığını ifade eden Erhürman, 2019 için denk bütçeden bahsetmenin mümkün olmadığını kaydetti.

BRT

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Son Güncelleme: 05.10.2018 10:18
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberTufan Erhürman
Yorumlar
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tolga 2018-10-05 10:41:29

Kusura bakmayın ama sermaye düşmanı olduk. Kimde para var veya yatırım yapacak veya yurtdısında getiriyor anlamsız uygulamalarla karşılaşıyor. Polis bankalar devlet kurumları herkese kara para diye bakıyor bu boyle olmaz. Devletin bununla ilgili bir politikası olması gerekiyor. Gerekirse sizi tanımadıgı halde yalandan denetleyen avrupa amerika vb kurumlara farklı içeride uygulayacagınız hareketlerde farklılıklar gerekli. Bugun rum tarafı sermaye dostu bir yaklaşımı varken bankalar vb parayı ülkeye nasıl çekeriz diye ugrasırken biz temiz insanları bile nasıl bıktırırız durumundayız. Acilen finansal konularda devlet politikasına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda bankaları ve devlet kurumlarını da bu kurallara uygun bir hale getirmeye gerek vardır. Saygılarımla

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