Erhürman: "Polis hukukun üstünlüğünün gereğini yapacak"

umhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman “Başta Polis Teşkilatımız olmak üzere tüm kurumlarımızın mevzuatta tanımlanmış görevlerinin ve hukukun üstünlüğünün gereğini yerine getirmesini sağlayacağız” dedi.

Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Hangi konumda bulunursak bulunalım, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinciyle, ötekileştirici değil birleştirici, dışlayıcı değil kucaklayıcı olacak, başta Polis Teşkilatımız olmak üzere tüm kurumlarımızın mevzuatta tanımlanmış görevlerinin ve hukukun üstünlüğünün gereğini yerine getirmesini sağlayacağız…” dedi.