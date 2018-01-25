Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?

Erhürman: "Polis hukukun üstünlüğünün gereğini yapacak"

Erhürman “Başta Polis Teşkilatımız olmak üzere tüm kurumlarımızın mevzuatta tanımlanmış görevlerinin ve hukukun üstünlüğünün gereğini yerine getirmesini sağlayacağız” dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:27
Erhürman: "Polis hukukun üstünlüğünün gereğini yapacak"
banner10

umhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman “Başta Polis Teşkilatımız olmak üzere tüm kurumlarımızın mevzuatta tanımlanmış görevlerinin ve hukukun üstünlüğünün gereğini yerine getirmesini sağlayacağız” dedi.

Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Hangi konumda bulunursak bulunalım, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinciyle, ötekileştirici değil birleştirici, dışlayıcı değil kucaklayıcı olacak, başta Polis Teşkilatımız olmak üzere tüm kurumlarımızın mevzuatta tanımlanmış görevlerinin ve hukukun üstünlüğünün gereğini yerine getirmesini sağlayacağız…” dedi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı yarın yapılacak yürüyüşle ilgili uyarı yaptı
Cumhurbaşkanı yarın yapılacak yürüyüşle ilgili uyarı yaptı
Sosyal medya üzerinden duyuruldu
Sosyal medya üzerinden duyuruldu
Özgürgün: “İnanıyorum ki ülke refahı için kısa sürede bir sonuç alabileceğiz”
Özgürgün: “İnanıyorum ki ülke refahı için kısa sürede bir sonuç alabileceğiz”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim