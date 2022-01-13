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Erhürman: Politikaların sürekliliği için ‘Turizm Örgütü’ kurulacak

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm politikalarının sürekliliğini ve sektörel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Turizm Örgütü kuracaklarını söyledi.

13 Ocak 2022 Perşembe 19:52
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Erhürman: Politikaların sürekliliği için ‘Turizm Örgütü’ kurulacak
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, turizm politikalarının sürekliliğini ve sektörel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla Turizm Örgütü kuracaklarını söyledi. Tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde turizm tanıtım stratejisi ve turizmde doğru teşviklendirme politikaları belirleyeceklerinin altını çizen Erhürman, turizm çeşitliliği ve gelen turist sayısının artırılacağını vurguladı. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Erhürman, turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğini vurguladı.

“SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEK İÇİN POLİTİKA ÜRETİLMİYOR”

Sigortaların nereden nereye geldiğinin görüldüğüne dikkati çeken CTP lideri Tufan Erhürman, rakamların ortada olduğunu kaydetti. Erhürman, Ocak 2020’den bu yana sistemden çıkan insan sayısının 30 bini bulduğunu vurgulayarak, sosyal sigortaların Ocak ayının sonunda 212 milyon ekstra kaynağa ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu paranın da ortada olmadığının altını çizen Erhürman, sektörleri destekleme adına hiçbir politikanın ortaya koyulmadığını vurguladı. “Bu filmi 3 senedir izliyoruz” diye konuşan Erhürman, memleketin, her taraftan Kıbrıs’ın güneyine bağımlı hale getirildiğini belirtti. Son 3 senede hükümetlerden herhangi bir konuda çözüm üretme çabası göremediklerini kaydeden Erhürman, kriz sürecinin yönetilmediğini ifade etti. Aylarca UBP’nin kurultay kavgası verdiğine dikkat çeken Erhürman, “Artık yıllardır konuştuğumuz bazı şeyleri masaya yatırmanın zamanı geldi” dedi.

“YÜZÜMÜZÜ DÜNYAYA DÖNMEK ZORUNDAYIZ”

Turizmdeki sorunların artık Turizm Bakanlığı bünyesinde çözülebilir olmanın ötesine geçtiğine işaret eden Erhürman, bu alanda yıllardır hiçbir vizyonun ortaya koyulmadığını ifade etti.

Turizm Örgütü denilen yapının derhal kurulması gerektiğinin de altını çizen Erhürman, kalıcı bir yapı yaratılması gerektiğini söyledi. Memlekette çalışacak işçi kalmadığını da söyleyen Erhürman, bir kırılma noktasına doğru gidildiğini kaydetti. Erhürman, “Ocak, Şubat ayı itibarıyla sosyal sigortalar patlayacak. Mart ayı itibarıyla tüm belediyeler patlayacak. Kriz masasını kuracağız. O masadan 5 yıllık ekonomi kalkınma eylem planını çıkaracağız. Uçurumun kenarından memleketi döndüreceğiz. Turizmin örgütünü hemen oluşturacağız. Yüzümüzü dünyaya dönmek zorundayız” diye ekledi.

ÇAĞINER: KENDİ PAZARLAMA STRATEJİMİZİ OLUŞTURMALIYIZ

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner de, yeterli aşı sayısıyla, PCR testine bakılmadan turistlerin kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Turizmde talepte sıkıntı olmadığını dile getiren Çağıner, dünya genelinden geriye düşülmediğini söyledi. Ulaşım eksikliğinden ve pazarlamadan kaynaklı sıkıntıların olduğunu kaydeden Çağıner, Larnaka Havaalanı’na bağımlı hale gelindiğine dikkat çekti. Gelen yabancıların yüzde 90’ının Larnaka üzerinden geldiğini vurgulayan Çağıner, “Ülke olarak kendi pazarlama stratejimizi oluşturmalıyız” dedi.

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