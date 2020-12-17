Erhürman: “Programda konuşulacak somut bir şey yok”

Hükümet Programı’nda üzerinde uzun uzun konuşulacak ‘somut şeyler’ bulamadığını ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman, 10 aylık programa, 15 yılda yapılacak soyut ifadelerin yazıldığına vurgu yaptı.

UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti Hükümet Programı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

Hükümet Programı üzerine söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümet’in ilk hedeflerinden birini Ekim’de erken seçim olarak programa yazıldığına işaret etti, buna karşın Hükümet ortaklarından birinin basında ‘Mayıs’ta, bir diğerinin ise 2022’de seçim’ açıklaması yaptığının altını çizdi.

Erhürman, “Karar verin de konuşalım, karar vermediyseniz de programa yazmayın” dedi.

Hükümet Programı’nda somut bir şey görmediğini de ifade eden Erhürman, ‘Ne bulduysa atıldı’ şeklinde konuştu.

Vatandaşlık konusunda programda yazılanları okuyan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bu konudaki hangi düzensizlikleri, hangi hukuki enstrümanla değiştireceksiniz” diye sordu. Beyaz Kimlik uygulamasının da çok önemli olduğuna işaret eden Erhürman, hem vatandaşlık, hem de Beyaz Kimlik’le ilgili 4’lü hükümet döneminde tamamlanma aşamasına gelmiş çalışmalar olduğunu anımsattı.

“Nasıl gözeteceksiniz? Bir önceki Hükümet döneminde gözettiğiniz gibi mi?..”

Devlete istihdam yaparken ‘fırsat eşitliğinin gözetileceğinin’ programa yazıldığına işaret eden Erhürman, “Nasıl gözeteceksiniz? Bir önceki Hükümet döneminde gözettiğiniz gibi mi?.. Geçen hükümet döneminde mevsimlik işçi olarak hemşire bile alındı. En şahikası da Cumhurbaşkanı’nın Başbakan imzası ile yaptığı istihdamlardı. Neyi gözeteceksiniz?” şeklinde konuştu.

“Anastasiadis’e 2 devletli çözüme ikna olması için ne vermeyi düşünüyorsunuz?

Hükümet Programı’nda Kıbrıs Sorunu’na ilişkin yazılanlara da değinen Erhürman, “Yani bu söylediklerinize inanıyor musunuz? Anastasiadis’e 2 devletli çözüme ikna olması için ne vermeyi düşünüyorsunuz? Biz laf salatasından yorulduk. Ne vereceksiniz daha fazla, toprak konusunda, mülkiyet konusunda ne olacak, çıkın söyleyin” dedi.

“Çözümsüzlük çözümdür deseydiniz bunun gerekçelerini sormazdım, ama bunu anlamadım” diyen Erhürman, “Spor ambargosu konusunda açıklamalar geliyor, Yeşil Hat Tüzüğü, Doğrudan Ticaret Tüzüğü kapsamındaki görüşmelerde, BM nezdindeki taleplerimizden vazgeçtik diyerek mi bunları isteyeceksiniz” diye de sordu.

“Devlet, hükümetten ibaret değildir. Hangi devlet politikasından bahsediyorsunuz?”

Kapalı Maraş’a da değinen Erhürman, bu konuda programa ‘devlet politikası’ yazıldığına işaret etti, “Devlet, hükümetten ibaret değildir. Hangi devlet politikasından bahsediyorsunuz? Buranın dışında bir devlet politikası olamaz” dedi.

Kamu Reformu’na ilişkin tek bir maddenin, ‘Üçlü kararname ilişkin düzenlemenin’ Hükümet Programı’na girdiğine işaret eden CTP Genel Başkanı Erhürman, onun da ‘net’ olmadığına değindi.

Hükümet Programı’nda üzerinde uzun uzun konuşulacak ‘somut şeyler’ bulamadığını ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman, 10 aylık programa, 15 yılda yapılacak soyut ifadelerin yazıldığına vurgu yaptı.

İkinci sömestrde yüz yüze eğitim başlaması, ticaretin artırılması için çalışmalar yapılacağını yazıldığını belirten Erhürman, buna karşın ‘ne tür çalışmalar’ yağılacağının belirtilmediğini vurguladı.

CTP Hükümeti Dönemi’nde Türkiye ile protokolün 1 yıllık olmasının saatlerce eleştirildiğini anımsatan Erhürman, bugün 1 yıllık protokolün planladığına işaret etti.