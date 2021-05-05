Erhürman: "Risk grubundaki engellilerin hala aşılanmaması kabul edilemez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ruhsar Vudalı’nın, risk grubunda bulunan engellilerin hala aşılanmadığına yönelik açıklamasını işaret ederek, “Bunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman'ın paylaşımı şöyle...

"KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı sevgili Ruhsar Vudalı, risk grubunda bulunan engellilerin hala aşılanmadığını ve 'dört duvar arasında kaldıklarını' açıkladı. Böyle bir şey neden olur, nasıl olur bilmiyorum ama bunu kabul etmek mümkün değil!"