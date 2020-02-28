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Erhürman: “Rum Bakanlar Kurulu’nun seçtiği yolu anlamak mümkün değil”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı sınır kapılarının kapatılmasına karar verip bu kararı KKTC makamlarına bildirme yolunu seçmesini anlamanın mümkün olmadığını, Konunun iki toplumlu komite tarafından yeniden ele alınmasının sağlanması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

28 Şubat 2020 Cuma 19:03
379 Okunma
Erhürman: “Rum Bakanlar Kurulu’nun seçtiği yolu anlamak mümkün değil”

Rum Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüs salgınının önüne geçmek iddiasıyla bazı sınır kapılarının kapatılması yönünde karar üretmesine ve bu durumu karar aldıktan sonra KKTC makamlarına bildirmesine tepki gösteren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Rum Bakanlar Kurulu’nun seçtiği yolu anlamak mümkün değil” dedi.

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin varlığına vurgu yaparak, “İki toplumun uzmanlarının ellerindeki verileri, sahip oldukları bilgileri birleştirmesi ve sorun ortak olduğuna göre en doğru çözümleri birlikte üretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Konunun iki toplumlu komite tarafından yeniden ele alınmasının sağlanması için harekete geçilmeli” dedi.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Koronavirüs riski her iki toplum için de geçerli. Kaldı ki bu konuyu görüşen iki toplumlu bir sağlık komitesi var. Hal böyleyken Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun bazı sınır kapılarının kapatılmasına karar verip bu kararı bize bildirme yolunu seçmesini anlamak mümkün değil. İki toplumun uzmanlarının ellerindeki verileri, sahip oldukları bilgileri birleştirmesi ve sorun ortak olduğuna göre en doğru çözümleri birlikte üretmesi gerekiyor. Konunun iki toplumlu komite tarafından yeniden ele alınmasının sağlanması için harekete geçilmeli.”

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSınır KapılarıRum Bakanlar Kurulu
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Kemal 2020-02-28 20:59:59

Rumdan ne dost ne post olmaz daha ne zorluyorsunuz be ......

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