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Erhürman: Sabaha kadar buradayız

12 Ağustos 2022 Cuma 00:24
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Erhürman: Sabaha kadar buradayız


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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyeler Reformu Yasası'nın komitede görüşülmesinin 13'üncü saatinde basına açıklamalarda bulundu.
"Sabaha kadar buradayız" diyen Erhürman, hükümetin ülkeyi kaosa sürüklediğini vurguladı.
Yasanın komitede oylansa bile, daha Genel Kurul safası bulunduğunu dile getiren Erhürman, var güçleriyle, yılmadan doğruyu anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.
Filmin sonu daha görülmedi diyen Erhürman, CTP'nin yılmadan mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.
Belediyelerin birleştirilmesinin sadece siyasi yaklaşımla yapıldığını belirten Erhürman, bu şekilde sağlıklı bir yapı oluşturulamaycağını, ülkenin çok daha kötü günlerle karşı karşıya bırakılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan ErhürmanBelediyeler Reformu Yasası
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