Künye
Kıbrıs 11
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Zanlı cezaevine gönderildi
Zanlı cezaevine gönderildi
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Kaçakları beklerken polise yakalandılar
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Ev değil uyuşturucu yuvası!
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Lokmacı Sınır Kapısında uyuşturucuyla yakalandı
Flaş Haber
Bir zam da alkole!
Kapat

Erhürman: "Saldım çayıra Mevlam kayıra!”

Tufan Erhürman, akaryakıtta satışında yaşanan kriz ardından gelen zammı değerlendirdi.

23 Mart 2022 Çarşamba 13:14
103 Okunma
Erhürman: "Saldım çayıra Mevlam kayıra!”
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıtta satışında yaşanan kriz ardından gelen zammı değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman "“Paramızla rezil oluyoruz”…Hükumet: Tıs yok! Ne bir açıklama, ne yorum! Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da! Saldım çayıra Mevlam kayıra!”" ifadelerini kullandı.

Erhürman'ın  paylaşımı şöyle:

“Benzinciler Birliği: “ Son altı aydır her fiyat değişiminde bu yaşanıyor”. Yani iddia, akaryakıtın pahalı olacağı bilindiği için tedarikçi zammı bekliyor… Tedarikçi: “Gemi fırtına nedeniyle gecikti. O nedenle yeterli akaryakıtı tedarik edemedik”. Kuyruklarda beklemek zorunda kalan yurttaş: “Paramızla rezil oluyoruz”…Hükumet: Tıs yok! Ne bir açıklama, ne yorum! Yöneten de yok, yönetmeye niyeti olan da! Saldım çayıra Mevlam kayıra!”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Sağlık Bakanlığı'ndan aşılarla ilgili önemli açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan aşılarla ilgili önemli açıklama
Polisten ani ölümle ilgili açıklama
Polisten ani ölümle ilgili açıklama










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim