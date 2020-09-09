Erhürman : "Saldınız çayıra, mevlam kayıra"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

Karantina oteli ayarlanamdığı için Ercan'da mahsur kalan yolcular haberi üzerine eleştiri yapan Erhürman "Bilim insanları dinlemiyorsunuz. Doğru kararları zamanında alamıyorsunuz. Aldığınız tüm kararları defalarca değiştiriyorsunuz. Kararları uygulamak için organizasyon yapamıyorsunuz ve uygulayamıyorsunuz. Altı aydır bu böyle. Ve bunun bedelini sağlık çalışanlarımız, ekonomi, çocuklarımız ve tüm insanlarımız ödüyor. Yönetmiyorsunuz dediğimiz bu işte! Saldınız çayıra, Mevlam kayıra..." ifadelerini kullandı.