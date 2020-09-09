Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
5 adet tahsilat bloklarını çaldılar
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu
Satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
4 gün tutukluluk
4 gün tutukluluk
Suçüstü yakalandılar
Suçüstü yakalandılar

Erhürman : "Saldınız çayıra, mevlam kayıra"

Tufan Erhürman hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:14
1020 Okunma
Erhürman : "Saldınız çayıra, mevlam kayıra"

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

Karantina oteli ayarlanamdığı için Ercan'da mahsur kalan yolcular haberi üzerine eleştiri yapan Erhürman "Bilim insanları dinlemiyorsunuz. Doğru kararları zamanında alamıyorsunuz. Aldığınız tüm kararları defalarca değiştiriyorsunuz. Kararları uygulamak için organizasyon yapamıyorsunuz ve uygulayamıyorsunuz. Altı aydır bu böyle. Ve bunun bedelini sağlık çalışanlarımız, ekonomi, çocuklarımız ve tüm insanlarımız ödüyor. Yönetmiyorsunuz dediğimiz bu işte! Saldınız çayıra, Mevlam kayıra..." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte PCR testi ile KKTC’ye girmeye çalıştı tutuklandı
Sahte PCR testi ile KKTC’ye girmeye çalıştı tutuklandı
Gemi seferlerine sivil yolcu alınmayacak
Gemi seferlerine sivil yolcu alınmayacak
“KKTC ye gelecek öğrenci arkadaşlarıma duyurudur; Kesinlikle gelmeyin!”
“KKTC ye gelecek öğrenci arkadaşlarıma duyurudur; Kesinlikle gelmeyin!”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim