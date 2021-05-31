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Erhürman: Şantiyede rekor sayıda vaka çıkıyor, Başbakanın haberi yok!

Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in, şantiyede çalışan 85 işçinin pozitif çıktığına dair haberleri sabah yaptığı açıklama ile yalanlamasını eleştirdi

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:18
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Erhürman: Şantiyede rekor sayıda vaka çıkıyor, Başbakanın haberi yok!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, Başbakan Ersan Saner’in, şantiyede çalışan 85 işçinin pozitif çıktığına dair haberleri sabah yaptığı açıklama ile yalanlamasını eleştirdi.

Tam her şey yoluna giriyor diye düşünürken bir şantiyede rekor sayıda vaka çıktığını kaydeden Erhürman, "Ve bu ülkenin başbakanının bundan haberi dahi yok..." dedi.

Erhürman, Saner'in vakalardan haberdar olmamasını örnek göstererek, ülkenin yönetilemediğini işaret etti.

Anahtar Kelimeler:
ErhürmanBaşbakan Ersan Saner
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