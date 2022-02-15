Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Erhürman: Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dövizde yaşanan hareketlenmelerin zamların pek çoğu üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor" dedi.

15 Şubat 2022 Salı 18:12
3 Okunma
Erhürman: Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yapılması planlanan zamlara işaret etti.

Erhürman, “Eczanelerde ilaç yok ve kısa bir süre sonra ilaca yüzde 37,43 zam geliyor. Akaryakıtta okkalı bir zam daha kapıda. Elektrik zammı başta üreticiler olmak üzere herkesin uykularını kaçırıyor. Bunlar dışında da tükettiğimiz pek çok ürün her gün yavaş yavaş zamlanıyor” dedi.

Dövizde yaşanan hareketlenmelerin zamların pek çoğu üzerinde etkisi olduğuna da dikkat çeken Erhürman, şöyle devam etti:

“Ama bizim gelirlerimiz Türk Lirası cinsinden olduğu için alım gücümüz her gün biraz daha eriyor. Seçim bitti ama geçim derdi büyüyerek devam ediyor. Ve kim ne derse desin alım gücünün, öngörülebilirliğin, işletmelerinin sermayesinin, emekçinin ve emek piyasasının korunması "euro'ya endeksleme politikası"ndan geçiyor!”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeniboğaziçi ve Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
Yeniboğaziçi ve Tuzla’da yarın elektrik kesintisi olacak
KTEB: Beşeri tıbbi ürün fiyatlarındaki artışın sorumlusu KKTC’de görev yapan eczacılar değildir
KTEB: Beşeri tıbbi ürün fiyatlarındaki artışın sorumlusu KKTC’de görev yapan eczacılar değildir
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim