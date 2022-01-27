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Erhürman: Seçim bitti, zamlar akaryakıt ve tütün ürünleriyle başladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimin ardından akaryakıta ve tütün ürünlerine gelen zamlara tepki göstererek, "Kriz devam ediyor ve derinleşiyor” dedi.

27 Ocak 2022 Perşembe 18:03
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Erhürman: Seçim bitti, zamlar akaryakıt ve tütün ürünleriyle başladı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden tütün ürünleri ve akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

Erhürman, “Seçim bitti, zamlar akaryakıt ve tütün ürünleriyle başladı. İnsanlarımızın alım gücünün düşmesi, yoksullaşma, halen devam eden elektrik kesintileri, daha da artması kuvvetle muhtemel olan işsizlik...” dedi.

“Kriz devam ediyor ve derinleşiyor” diyen Erhürman, açıklamasında şunları söyledi:

Seçim bitti, zamlar akaryakıt ve tütün ürünleriyle başladı. İnsanlarımızın alım gücünün düşmesi, yoksullaşma, halen devam eden elektrik kesintileri, daha da artması kuvvetle muhtemel olan işsizlik...

Kriz devam ediyor ve derinleşiyor. Meclis açılır açılmaz ilk gündem ek bütçe olmak zorunda...

Halkımızı daha da yoksullaştıracak, alım gücünü daha da düşürecek, insanlarımızı işsiz bırakacak, esnafı, işletmelerimizi iflasa sürükleyecek politikalara izin vermeyeceğiz...

Eğitimde fırsat eşitliği yalnızca seçim döneminde konuşacağımız bir konu değil. Kamu okullarında tam gün eğitim seçimde de gündemimizdi, bugün de gündemimiz. Yapılmak istenirse, kadromuzla ve vizyonumuzla tam destek vereceğiz. Gündemden düşürülmeye çalışılırsa buna asla izin vermeyeceğiz...

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