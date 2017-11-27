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Erhürman: "Seçim telaşıyla ne yaptıklarını bilmiyorlar"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın katılmadığı Meclis oturumuna katılmayı doğru bulmadık” dedi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 15:15
Erhürman: "Seçim telaşıyla ne yaptıklarını bilmiyorlar"
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Rahme Çiftçioğlu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, polisle ilgili yasanın diğer yasalar gibi seçimden sonraya kalması gerektiğini kaydederek, “Seçim sonrasında hangi hükümet gelecekse bütçe olanakları doğrultusunda yasayla ilgili ciddi çalışma yapmalı, yasa yeni hükümet tarafından değerlendirmeli” dedi.

Erhürman, bugün Mecliste yaşanan nisap sorunu konusunda Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da basın açıklaması yaparak hükümeti eleştirdi.

Tufan Erhürman, “Hükümet son 2 ayda belli kesimlere durmadan umut pompalayıp siyasi destek devşirmeye çalışıyor. İş ciddiye binince de ortadan kayboluyor. CTP bu saatten sonra bu ciddiyetsizliğe ve sorumsuzluğa prim vermeyecek” dedi.

 Erhürman’a basın açıklaması sırasında CTP milletvekili Erkut Şahali eşlik etti.

“Biz CTP olarak, Başbakanın ve Başbakan Yardımcısının olmadığı ortamda Meclise girmeyi doğru bulmadık. Sorumsuzluklarını ve ciddiyetsizliklerini yasama faaliyetlerine yansıtmalarına destek ve ortak olma niyetinde değiliz” diyen Erhürman, “Bu saatten sonra olması gereken, bu hükümetin Meclise çok acil bir durum yoksa herhangi bir yasa getirmek ve geçirmek gibi bir tavra girmemesidir. Biz bunu engellemek için gerekeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Polis Örgütü (Değişiklik) Yasası’nı gündeme Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın taşıdığını söyleyen Erhürman şunları söyledi:

“Sayın Denktaş kürsüye çıkıp, ‘Biz Polis Değişiklik Yasa Tasarısı hazırladık. Bakanlar Kurulu’ndan bunu geçireceğiz ama bu tasarıyı öyle bir zamanda hazırladık ki bütçe ile ilgili çalışmaları tamamlamıştık, dolayısıyla zamana ihtiyacımız var. Seçimi Şubat’a erteleyin. Şubat ayı itibarıyla hem bütçeyi hem de bütçede yapılacak tadilatla Polis Örgütü Değişiklik Yasası’nı geçirecek duruma gelelim’ dedi. Denktaş’a kürsüden cevap verdik. CTP, ana muhalefet partisi olmasına rağmen size destek verecek, bütçeyi getirin Meclisten geçirelim, bütçeye uygun tadilatı yaparsanız polisle ilgili yasanın geçmesine de destek vereceğiz’ dedik.”

Hükümetin Bakanlar Kurulu’ndan polisle ilgili bir yasa tasarısı getirmediğini, UBP milletvekilleri ile bazı bağımsız milletvekillerinin imzasıyla komiteye “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi getirildiğini söyleyen Erhürman, söz konusu yasa önerisinin komiteden oybirliğiyle geçtiğini anımsattı.

“NE YAPTIKLARINI BİLMİYORLAR”

Bugün söz konusu yasa önerisi görüşülecek diye Meclise geldiklerini söyleyen Erhürman, “DP’ye mensup vekillerin hiçbiri, Sayın Denktaş ve Sayın Başbakan da Mecliste yoktu” dedi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, şunları söyledi:

“Ne yaptıklarını bilmiyorlar. ‘Bakanlar Kurulu’ndan yasa tasarısı getireceğiz’ diyorlar getirmiyorlar, milletvekillerinin imzasıyla yasa önerisi getiriyorlar. Kendi milletvekillerinin yasa önerisinin görüşüleceği toplantıya 2 partinin de başkanı katılmıyor. Partilerden birinin başkanı ayrıca Maliye Bakanı. Sayın Denktaş, gündeme getirdiği yasa önerisi aleyhinde televizyonlarda konuşma yapıyor, önerinin yasalaşması halinde Maliyenin ciddi açık vereceğini söylüyor. Kendi kendiyle çelişiyor. Bu hükümetin ülkeyi seçime kadar dahi yönetme ehliyeti kalmadı. Olanlar, bunun göstergesi. Ciddi bir psikolojik baskı altında ne yaptıklarını bilmez duruma düştüler.”

“BAŞSAVCILIĞIN VERDİĞİ GÖRÜŞÜ HUKUKÇU OLARAK ANLAMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Başsavcılığın polisle ilgili yasada Anayasaya aykırılık saptadığını, bunu da bütçeyle ilişkilendirerek yaptığını kaydeden Erhürman, “Başsavcılık bütçenin bu yasa için uygun olmayabileceği, bunun da kamu yararına aykırı olacağından Anayasaya aykırı olabileceğini belirtti. Başsavcılık mali denetim organı değildir. Hukuka uygunluk denetimi yapan bir organdır. Ama önümüzdeki görüşte böyle bir nokta var. Bir hukukçu olarak bunu anlamam mümkün değil” şeklinde konuştu.

Başsavcılığın askerle polisin aynı olmadığı noktasından da hareket ettiğini söyleyen Erhürman, “Biz de askerle polisin aynı olduğunu iddia etmedik. Polisin diğer sivil memurlara göre özel durumları olduğunu, daha zor koşullarda çalıştığını biliyoruz” dedi.

“POLİSİN ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK BASKININ NE KADAR YOĞUN OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Polisteki intiharlara dikkat çeken, “Polisin üzerindeki psikolojik baskının ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullanan Tufan Erhürman, “Başsavcılığın bunları eşitlik ilkesinden hareketle değerlendirmesi beklenirdi, değerlendirmedi” şeklinde konuştu.

Polisle ilgili yasanın başka diğer yasalar gibi seçim sonrasına kalması gerektiğini ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Seçim sonrasında hangi hükümet gelecekse bütçe olanakları doğrultusunda yasayla ilgili ciddi çalışma yapmalı, yasa yeni hükümet tarafından değerlendirmelidir. Hükümet son 2 ayda belli kesimlere durmadan umut pompalayıp siyasi destek devşirmeye çalışıyor. İş ciddiye binince de ortadan kayboluyor. CTP bu saatten sonra bu ciddiyetsizliğe ve sorumsuzluğa prim vermeyecek” dedi.

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Son Güncelleme: 27.11.2017 17:07
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