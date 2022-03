Erhürman: Seçimde Ana Sloganı İstikrar Olanlar, Sandalye Kapmaca Oyunu Oynuyor

Sayın Faiz Sucuoğlu’nun ‘Merak etmeyin bu 5 yıllık bir kabine değildir’ sözünü hatırlatan Tufan Erhürman, memleketin istikrarlı bir şekilde batırılmaya devam edildiğinin altını çizdi. Belediyeler reformuyla ilgili de konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ne Anayasa’yı ihlal ettiririz, ne de belediyeler konusunda memleketi allem gallem edecek bir tavra destek veririz” diye konuştu. Kıbrıs TV’de Haluk Yerli’nin sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yerel yönetimler reformunun yapılması gerektiğine dikkat çekti ve belediye sayılarının azaltılması gerektiği konusunda da net olduklarını kaydetti.

ERHÜRMAN: HÜKÜMET İLK GÜNDEN TARTIŞMALARA BOĞULDU

Şimdiden bakan değişikliği konusunun konuşulması hakkında konuşan Erhürman, böyle bir tartışmanın olduğunu, söz konusu durum hakkında ciddi yalanlamaların da gelmediğini kaydetti. Hükümetin ilk günden bu tartışmaların içine ‘boğulduğunu’ ifade eden Erhürman, Meclis başkanlığıyla ilgili tartışmaların da tüm bunlara eklendiğini vurguladı. Yaşanan gelişmelerin, “Bir şey yapmak için ya da bir şey olmak için siyaset yapmak” ile açıklanabileceğini söyleyen Erhürman, “Yine döndük ve bir şey olmak için siyaset cenderesinin içine kapıldık. Bu arkadaşların felsefeleri bir şey yapmak değil, bir şey olmak üzerinedir” dedi. Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) bütün seçimi ‘istikrar’ kelimesiyle geçirmesine rağmen bakanların yerlerinin değiştirilmesini eleştiren Erhürman, söz konusu durum hakkındaki gelişmelerin, siyasetin itibarını da yerle bir ettiğini vurguladı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNİN İTİBARI ZEDELENİYOR”

Son 3 yıldır yaşananlara sevinmediklerini ifade eden Erhürman, “Bu siyasetin itibarını zedeliyor. Halk, Meclis’teki 50 milletvekilini aynı kefeye koyuyor. Arkadaşların bu yaşattıkları Meclis’in itibarını zedeliyor. Kıbrıs Türk halkının iradesinin itibarını zedeliyor” diye konuştu. Sayın Faiz Sucuoğlu’nun ‘Merak etmeyin bu 5 yıllık bir kabine değildir’ sözünü hatırlatan Erhürman, “Seçimde ana sloganı istikrar olanlar, sandalye kapmaca oyununu oynuyor” dedi. Türkiye’deki elektrik konusundaki gelişmeler hakkında da konuşan Erhürman, hükümet ile muhalefetin bir konuda hemfikir olduğunu söyledi. Hükümetin elektrikteki KDV’yi yarı yarıya indirdiğini, muhalefetin ise tamamen sıfırlanmasını istediğini belirten Erhürman, söz konusu durumun ‘Elektrikte veya akaryakıtta zammın kaçınılmaz olduğu ancak bu zammın tamamen halka yansıtılmaması’ durumu olduğunu vurguladı.

“ZAMLAR AYNA ETKİSİYLE HALKA YANSITILAMAZ”

Erhürman, “Hem döviz yukarıya doğru seyrediyor hem de akaryakıt fiyatları artıyorsa, akaryakıtta ve elektrikte zam kaçınılmazdır. Buna rağmen Türkiye, ‘ben devletin gelirlerinden, vatandaşın alım gücünü korumak için vazgeçerim’ dediğini söyleyen Erhürman, ülkemizde de zamların ‘ayna etkisiyle’ halka yansıtılmaması gerektiğinin altını çizdi. Söz konusu durum sonucunda halkın alım gücünün düşeceğini dile getiren Erhürman, “Vatandaş işletmelerden bir şey alamayacak. Esnafın, işletmelerin elektrik dolayısıyla girdi maliyetleri artması, esnafı batıracak. Mecburen işçi durduracaklar. Vergi de ödeyemeyecekler ve dolaylı olarak bu tekerlek maliyeyi de etkileyecek” dedi. Maliyenin bir milyar borç yükü altına sokulduğunu kaydeden Erhürman, “Bu borcun altına Maliye girer, KIBTEK’in akaryakıtını maliye alır ve vatandaşın alım gücünü korursunuz” diye konuştu.

“MEMLEKET İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BATIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR”

Memleketin istikrarlı bir şekilde batırılmaya devam edildiğinin altını çizen Erhürman, “Sorumsuzluk kelimesi, elektrik konusunda ne yapıyorsanız onun adıdır. Memleketi buralara getirdiniz” dedi. Tufan Erhürman, “Ben dün Güzelyurt’taydım. Hayvancısı, çiftçisi ‘inim inim’ inliyor. Bunun sanki farkında değiller. Asgari ücretli insan nasıl geçinecek? Arkadaşlar başka bir dünyada yaşıyorlar. Koltukların etrafında döndükleri ayrı bir dünyaları var. Bütün çiftçiler, hayvancılar ‘biz üretmekten vazgeçeceğiz’ diyordu” diye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da konuşan Erhürman, söz konusu savaşın ülkemize dolaylı ve doğrudan birçok etkisinin olduğunu kaydetti. Hayvancının girdi maliyetlerinin daha da pahalı olacağını söyleyen Erhürman, “Biz Sarayönü’nde Hasan Taçoy mu? Tahsin Ertuğruloğlu mu? ‘gurrasını’ çekiyoruz” dedi.

“ELEKTRİĞE ZAM, HER ŞEYE ZAM DEMEKTİR”

Sanayiciye ‘çok elektrik tüketme’ demenin, aynı zamanda ‘üretme’ demek olduğunun altını çizen Erhürman, elektrikte zammın, ekmeğe zam gibi bir şey olmadığını kaydetti. Elektriğe zammın, her şeye zam demek olduğunu yineleyen Erhürman, “Çoklu tarifeyi kaldırdık dediler, zamanlı tarife üzerinde çalışıyoruz dediler. İş artık maskaralığa döndü” dedi. Son 3 yıldır UBP hükümetlerine birçok öneri yaptıklarını söyleyen Erhürman, bir hükümetin, ana muhalefetten öneri istemesi durumunda her şeyi yapıp bitirdikten sonra istemeyeceğini belirtti. Ana muhalefet olarak hükümete ‘açık çek’ verdiklerinin altını çizen Erhürman, “Güçlü bir muhalefetiz dedik. Doğru bir iş yapmak isterseniz yanınızda yer alacağız dedik. Çünkü memleket krizden geçiyor. Hayırlı işler yapacaksanız yanınızdayız dedik” diye konuştu.

“BELEDİYE REFORMU SADECE BELEDİYE SAYILARINDAN İBARET DEĞİLDİR”

Belediyeler reformu konusunda da konuşan Erhürman, oturup rasyonel bir biçimde konuşulması gerektiğini kaydetti. Nüfus olarak neyin baz alındığını soran Erhürman, “Eğer samimiyseniz oturalım masaya ve çalışalım. İlke nedir? Belediye reformu sadece belediye sayılarından ibaret değildir. Coğrafi olarak belirlememiz lazım. Nasıl bağlama yaparsak hizmet en iyi gider?” diye sordu. Erhürman, “Ne Anayasa’yı ihlal ettiririz, ne de belediyeler konusunda memleketi allem gallem edecek bir tavra destek veririz” diye konuştu. Yerel yönetimler reformunun yapılması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, belediye sayılarının azaltılması gerektiği konusunda da net olduklarını kaydetti.