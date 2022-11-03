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Erhürman, sert eleştirdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

03 Kasım 2022 Perşembe 13:56
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Erhürman, sert eleştirdi!



Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışının sürekli ertelenmesi hakkında eleştiride bulunan Erhürman: “Yılan hikayesine devam” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımının satırbaşları şu şekilde:

Yıl 2012. Dönemin hükumeti Ercan ile ilgili sözleşmeyi büyük bir törenle imzalıyor. "KKTC'nin en büyük projesi" iddiaları havada uçuşuyor.
Yıl 2022. Açılış bir kez daha erteleniyor. Hükumete mensup milletvekilleri dahi bu durumu açıkça eleştiriyor. "O çok başarılı sözleşmedeki açıklar"ın ertelemelerin mazereti haline geldiği söyleniyor. "Yılan hikayesi" devam...
Siz ne zaman "büyük proje", "sözleşme", "protokol" deseniz insanlarımızın endişeden endişeye savrulmasının nedenini anladınız mı?!

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