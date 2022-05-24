Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları 134 bin Euro dolandırdı
KKTC’deki mallarını satmak isteyen Rumları...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Erhürman sert konuştu!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu başladı.

24 Mayıs 2022 Salı 12:01
480 Okunma
Erhürman sert konuştu!

Meclis genel kurulunda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanan Ekonomik İşbirliği protokolü ile ilgili eleştirilerde bulundu. 
Erhürman, dünyanın hiçbir yerinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir belge olmaz dedi. 
Erhürman, öne çıkan bazı maddeleri saydı. Erhürman, sendikalarla ilgili düzenlemeler, toplantı ve gösteri haklarının kısıtlanması, toplu iş sözleşmesi , din işleri başkanlığının merkezi  idareye devredilmesi ve meclisin etkin ve verimli çalışması maddelerinin ekonomi ile alakası olmadığını belirtti. 
Anayasal düzenin kaydırılması için imzalanan bir metin olduğunu vurgulayan Erhürman, bu ülkede ne yapmaya çalıştığınızı bu halka anlatmalısınız dedi. 
Toplantı ve gösteri haklarının kaldırılmasının ülkenin kalkınması ile alakasını soran Erhürman, bunu bu topluma izah edin dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toprak Ürünleri Kurumu ile Credıtwest Bank Arasında Protokol İmzalandı
Toprak Ürünleri Kurumu ile Credıtwest Bank Arasında Protokol İmzalandı
Yeşilırmak: İlhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna'ya baksınlar
Yeşilırmak: İlhak ya da işgal görmek istiyorlarsa Ukrayna'ya baksınlar
Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz
Erhan Arıklı: Bu bir reform hükümetidir, umarım yardımcı olursunuz










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim