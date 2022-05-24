Erhürman sert konuştu!

Meclis genel kurulunda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye ile imzalanan Ekonomik İşbirliği protokolü ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Erhürman, dünyanın hiçbir yerinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir belge olmaz dedi.

Erhürman, öne çıkan bazı maddeleri saydı. Erhürman, sendikalarla ilgili düzenlemeler, toplantı ve gösteri haklarının kısıtlanması, toplu iş sözleşmesi , din işleri başkanlığının merkezi idareye devredilmesi ve meclisin etkin ve verimli çalışması maddelerinin ekonomi ile alakası olmadığını belirtti.

Anayasal düzenin kaydırılması için imzalanan bir metin olduğunu vurgulayan Erhürman, bu ülkede ne yapmaya çalıştığınızı bu halka anlatmalısınız dedi.

Toplantı ve gösteri haklarının kaldırılmasının ülkenin kalkınması ile alakasını soran Erhürman, bunu bu topluma izah edin dedi.