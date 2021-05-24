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Erhürman, sınır kapılarıyla ilgili konuştu

Erhürman, geçiş kapılarının en kısa zamanda hepsinin eşzamanlı olarak açılması gerektiğinin altını çizdi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:34
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Erhürman, sınır kapılarıyla ilgili konuştu

Meclis'te Kuzeyle Güney arasındaki sınır kapılarının kapalı kalması hususu hakkında da konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçiş kapılarının en kısa zamanda hepsinin eşzamanlı olarak açılması gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada geçiş noktalarının açılması için sona yaklaşıldığı belirtilmesine rağmen Güneydeki kaynakların bunu yalanladığını anımsatan Erhürman, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin kriterlerinin iki taraf için de aynı olmasına rağmen Kıbrıs’ın kuzeyindeki kriterlerin farklı olup olmadığını sordu. Gerek iki toplum arasındaki ilişkiler, gerekse barikatlara yakın bölgelerdeki esnafın varoluşu açısından sınır kapılarının açılmasının son derece önemli olduğunu dile getiren Erhürman, “Herhangi bir diplomatik ya da siyasi gerekçe sağlıkla ilgili gerekçelerin önüne geçip de kapıların açılmasını geciktirirsek Kıbrıs Türk halkı adına buna tepkimiz son derece sert olur” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman
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