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Erhürman: ‘Sivil darbe’ yapıyorsunuz!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:16
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Erhürman: ‘Sivil darbe’ yapıyorsunuz!
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Yerel seçimlerin Kasım ayında yapılacak olmasını eleştiren Erhürman, bunun Anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. 
Erhürman, Kasım ayında bütçe görüşmelerinin de yapılacağını ve seçim tarihinin hiç de mantıklı olmadığını dile getirdi.
Erhürman devamında şunları kaydetti:
“Öyle bir şekilde anaysa ihlali yarattınız ki bunun geri dönüşü yok. Bütün mesele zihniyettir. Bu Anayasa’ya aykırı. Biz şimdi bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürsek, Mahkeme’nin ‘bu seçim Haziran sonunda yapılır’ demesi lazım ama biz bunu mahkemeye götürene kadar zaten Haziran ayının sonu gelmiş olacak. ”
Anayasa’yı pas pas ettiniz!
Erhürman, hükümeti Anayasa’yı pas pas etmekle suçladı, ‘başka ülkede bunu yapsanız buna ‘sivil darbe’ derler’ diye konuştu. Erhürman hükümete ‘tarihe sivil darbeciler olarak geçtiniz’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanMeclis
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