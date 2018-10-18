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Erhürman: "siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır"

Başbakan Tufan Erhürman, "Kıbrıs'ta ister merkezi, ister kanatları güçlü olsun, siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır" dedi. 

18 Ekim 2018 Perşembe 17:30
Erhürman: "siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır"

Erhürman, Türk iş adamlarına, Kıbrıs Türk iş adamları ve odaları ile birlikte işbirliğini geliştirip, birlikte çalışıp birlikte üretme ve birlikte kazanma çağrısında da bulundu. 

Başbakan Tufan Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak geldiği Silifke'de "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı"nda konuşma yaptı. 

Başbakan Erhürman, liderliğin zorluklarına işaret ederek, liderlikte stratejinin önemini vurguladı. 

Kıbrıs Türk halkının yıllarca varoluş mücadelesi verdiğini, şimdi de ekonomik varoluş mücadelesinin sürdüğünü kaydeden Erhürman, sosyal ve ekonomik kalkınmanın birlikte çalışarak yaratılabileceğini ifade etti.  

Başbakan Erhürman, çalıştayın yanı sıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası arasında karşılıklı iş birliği mutabakat anlaşmasının imza töreni ile istişare ve iş birliği toplantılarına katılacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan ErhürmanSiyasi EşitlikHaberGündemKıbrıs
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Gerçek Kıbrıslı 2018-10-18 18:53:07

Demek koltuğa oturunca öyle oldu

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