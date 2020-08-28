Erhürman: “Siyasi eşitlik yoksa ben o çözüme yokum”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan Basın Odası programına konuk oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erhürman, "bizim bir zeminimiz var. Bütün diyalog mekanizmalarımızda bir zeminimiz var. Bizim zeminimiz; Kıbrıs Türk halkının iradesidir ve Kıbrıs Türk halkının özne olmasıdır. Biz bu zemin üzerinden sağlıklı diyalog kurmamız gerekir" şeklinde konuştu.

"Bütün muhataplarınızla; Türkiye Cumhuriyetiyle de, Güney Kıbrıs’la da, Avrupa Birliğiyle de, herkesle bu zemin üzerinden diyalog kurmak zorundayız" ifadelerine yer veren Erhürman şöyle devam etti:

"Herkesin bir tarih okuması vardır. Benim de Kıbrıs Türk halkının tarihine ilişkin bir okumam var.

Benim okumam; Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin bir varoluş mücadelesi tarihi olduğudur.

Bu tarihten hareketle ben, biran önce kapsamlı çözüm isteyen bir lider olarak ‘siyasi eşitlik yoksa ben o çözüme yokum’ vurgusunu sürekli dile getiriyorum.

Çünkü siyasi eşitlik yoksa, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesi yoktur demektir.

Yoksa da ben buna çözüm demem zaten.

Çünkü bu çözüm şekli sürdürülebilir bir çözüm değildir."

Emel Doğan - Kıbrıs Postası