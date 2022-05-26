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Erhürman: Siyasi kriz için siz varken başka kimseye ihtiyaç yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tavuk ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamma kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 23:07
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Erhürman: Siyasi kriz için siz varken başka kimseye ihtiyaç yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, tavuk ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamma kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Erhürman, açıklamasında şunları kaydetti:

Tavuğa % 15, akaryakıta 5.4 TL zam. Sterlin 20.65 TL.

Halk ekonomik krizin altında ezilirken, dört ayda üç hükumet kurulması ciddiyetsizliğinin ve sorumsuzluğunun baş aktörlerinden Sn. Tatar, "CTP ve diğer muhalefeti" provokasyon içerikli söylem ve eylemlerle ülkeyi kaos ve kriz ortamına sürüklemeye çalışmakla suçlamaya kalkıyor!

Ekonomik kriz ortada. Onunla uğraşacak bir hükumet yok! Siyasi kriz içinse siz varken başka kimseye ihtiyaç yok!

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