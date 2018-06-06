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Erhürman: "Siyasileri eleştirmek çok kolay"

Başbakan Tufan Erhürman , medyadan memnun olmadığını açık bir şekilde dile getirdi....

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:51
Erhürman: "Siyasileri eleştirmek çok kolay"

Hüseyin Ekmekçi ile  Günaydın Haber Kıbrıs programının konuğu olan Başbakan Tufan Erhürman basınla ilgili sorunlara dikkat çekerek medyadan memnun olmadığını söyledi

Erhürman, bu memlekette siyasileri eleştirmenin çok kolay olduğunu ve bunun da alıcıları olduğunu belirtti. Erhürman, basının kendisinin işini yapması gerektiği gibi yapmadığını ve bunu  daha önce de söylediğini açıkladı.

Erhürman , gazetecilerin olduğu ortamda medyadan memnun olmadığını söylediğini fakat eleştirileri kimsenin üzerine almadığına dikkat çekti.

Erhürman, “günün gelişen olaylarında ertesi gün gazetelerde ben kimin ne yazacağını biliyorsan demekti burada bir manipülasyon var”dedi

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