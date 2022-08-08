Künye
Kıbrıs 33
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
Kavga ettiği kişinin 4 dişini...
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi
Yüklü miktardaki paralar ile adaya giriş yapmak isterken yakalandı
Yüklü miktardaki paralar ile adaya...
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit etti
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit...

Erhürman: Sn. Hasipoğlu bunu da açıklasa da aydınlansak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun 9-18 Ağustos’ta Konya’da gerçekleşecek İslami Dayanışma Oyunları’na KKTC’nin davet almamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamaya dikkat çekti. 

08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:06
59 Okunma
Erhürman: Sn. Hasipoğlu bunu da açıklasa da aydınlansak!
banner48

Erhürman, Hasipoğlu’nun "Katılım için çaba gösterilmemişse, kimse bizim hatırımıza davet göndermez"... "Belki de gerekli lobi çalışmasını yapıp, ilgili yasa ve tüzükler incelenip resmi başvurular yapılsaydı ve 9 Ağustos tarihi gelmeden neden katılamayacağımız hukuken ve siyaseten sorgulansaydı, bugün bu organizasyonda gençlerimiz yer alabileceklerdi" ifadelerini kullanmasına işaret ederek, şöyle devam etti:  

“Bu açıklama, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden sporcuların katılacağı, Konya'da gerçekleşecek olan "İslam Dayanışma Oyunları" ile ilgili ve üç yıldır iktidarda olan UBP'nin Genel Sekreteri Sn. Hasipoğlu'na ait. Sn. Hasipoğlu, hükümeti mi, Cumhurbaşkanlığı'nı mı eleştiriyor? Bu süre içinde kimin aklı neredeydi? Sn. Hasipoğlu bunu da açıklasa da aydınlansak!” 

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPOğuzhan HasipoğluTufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esendağlı’nın ofisinin kapısı kırıldı, içeriye girildi!
Esendağlı’nın ofisinin kapısı kırıldı, içeriye girildi!
"Resmi başvurular yapılsaydı organizasyonda gençlerimiz yer alabileceklerdi! "
"Resmi başvurular yapılsaydı organizasyonda gençlerimiz yer alabileceklerdi! "
Şartlı teklif kabul edilmeyecek
Şartlı teklif kabul edilmeyecek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim