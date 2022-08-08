Erhürman: Sn. Hasipoğlu bunu da açıklasa da aydınlansak!

Erhürman, Hasipoğlu’nun "Katılım için çaba gösterilmemişse, kimse bizim hatırımıza davet göndermez"... "Belki de gerekli lobi çalışmasını yapıp, ilgili yasa ve tüzükler incelenip resmi başvurular yapılsaydı ve 9 Ağustos tarihi gelmeden neden katılamayacağımız hukuken ve siyaseten sorgulansaydı, bugün bu organizasyonda gençlerimiz yer alabileceklerdi" ifadelerini kullanmasına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bu açıklama, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden sporcuların katılacağı, Konya'da gerçekleşecek olan "İslam Dayanışma Oyunları" ile ilgili ve üç yıldır iktidarda olan UBP'nin Genel Sekreteri Sn. Hasipoğlu'na ait. Sn. Hasipoğlu, hükümeti mi, Cumhurbaşkanlığı'nı mı eleştiriyor? Bu süre içinde kimin aklı neredeydi? Sn. Hasipoğlu bunu da açıklasa da aydınlansak!”