Erhürman: Sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" sabahın ilk saatlerinde oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" hakkında açıklamada bulundu.

Tufan Erhürman, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten alelacele geçirdiklerini ifade etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Her Allah'ın günü "Türklük dersi" verip Türkçe bilmeyenlerin, "reform"u belediye sayısını azaltmaktan ibaret zannetmelerine karşın, "amaç" kısmına bunu yazmayı dahi beceremeyenlerin, "Devlet, Devlet" deyip onun temeli olan Anayasa'yı takmayanların, belediyeleri reforme edeceğim derken siyasi yaklaşımlarla deforme edenlerin, "alelacele geçirerek görevimi yapacağım" diye tutturup, kendilerine anlatılanlar sonucu hataları fark etmelerine, belediyelerin tüzel kişiliklerinin, personellerinin, hizmet verme kapasitelerinin kaosa sürükleneceğini görmelerine karşın, "görev bilinciyle" parmak kaldırmaktan çekinmeyenlerin, bütün dünyada "yerel yönetimler reformu" denildiğinde ilk akla gelen, özerklik, yerel demokrasi, yerinden yönetim gibi kavramlardan bihaber olanların "yasa"sı!

“SOKAKTA DA, YARGIDA DA DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Elbette, Meclis'te de, sokakta da, yargıda da direnmeye devam edeceğiz... Kalpleri bu ülke için, bu halk için, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için atanlarla birlikte...