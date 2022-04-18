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Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun, Maliye Bakanı Sunat Atun’un ve KIB-TEK yetkililerinin açıklamalarına işaret etti, "Biri ya da birileri yalan söylüyor" dedi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 18:10
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Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, Melis Genel Kurulu’nda Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile anlaşma imzalamadan önce Maliye Bakanı Sunat Atun’a ulaşılamadığını söylediğini aktararak, Sunat Atun’un ise ‘hayır bana ulaşıldı’ dediğine işaret etti, “Ardından KIB-TEK yetkilileri açıklama yapıyor ve Sn. Atun’a ulaşılamadığını söylüyor” dedi.

Erhürman, “Bu durumun adını koymamız lazım: Biri ya da birileri yalan söylüyor, bu açık! Ama kim? İşte ondan emin değiliz! Bu haller bir kez daha gösteriyor ki bir tek şeyden emin olabiliriz: Şu anda memleketin yönetilmediğinden!” ifadelerini kullandı.

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