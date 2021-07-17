Erhürman Sözünü Dinletemedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile yaptığı görüşmede, 20 Temmuz’da parti olarak meclise katılım sağlayacaklarını söyledi, parti meclisinden ret geldi…

PARTİ MECLİSİNDEN RET… Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da KKTC Meclisine yapacağı ziyarette mecliste bulunup bulunmama kararı almak üzere geçtiğimiz akşam toplanmış, sabahın erken saatlerine kadar süren tartışmaların ardından Parti Meclisinde boykot kararı alınmıştı.

SENNAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ… Sert tartışmaların yaşandığı Parti Meclisi toplantısı öncesinde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun bir görüşme gerçekleştirdiği ve Erhürman’ın Sennaroğlu’na parti olarak katılım sağlayacaklarını söylediği iddia edildi. Ancak Parti Meclisi’nde bu karar geçmedi.