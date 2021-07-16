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Erhürman Sözünü Dinletemedi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da KKTC Meclisine yapacağı ziyarette mecliste bulunup bulunmama kararı almak üzere dün akşam toplandı.

16 Temmuz 2021 Cuma 11:25
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Erhürman Sözünü Dinletemedi

BAHAR SANCAR - Gündem Kıbrıs

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da KKTC Meclisine yapacağı ziyarette mecliste bulunup bulunmama kararı almak üzere dün akşam toplandı.

Dün sabahın erken saatlerine kadar süren tartışmaların ardından Parti Meclisinde CTP boykot kararı aldı. 

Sert tartışmaların yaşandığı Parti Meclisi toplantısı öncesinde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’nun bir görüşme gerçekleştirdiği ve Erhürman’ın Sennaroğlu’na parti olarak katılım sağlayacaklarını söylediği iddia edildi. 

Ancak dün akşam toplanan Parti Meclisinde bu karar geçmedi. Parti meclisinde yüzde 90 oranında boykot kararı çıkarken, sadece yüzde 10 oranında üye Erhürman’ı destekledi.

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